Соколов рассказал о возможной переиндексации тарифа "Платон" в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключает, что тариф системы "Платон" в 2018 году может быть проиндексирован на уровень инфляции; при этом Минтранс предлагает механизм предоставления скидок в зависимости от пробега автомобиля.

"Если и будет, хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопросы следующего, 2018 года", — сказал министр в рамках ВЭФ, отвечая на вопрос о планах по индексации тарифа "Платона" в ближайшее время.

"Мы готовим такие предложения (по скидкам разным категориям грузов и перевозчиков в тарифе "Платон" — ред.), хотя практически увеличения тарифа не произошло. Но, конечно, к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, мы подготовим, естественно, предложения по возможным скидкам для тех перевозчиков, чьи пробеги составляют большую величину", — продолжил Соколов.

"Скорее всего, это будет в зависимости от пробега, хотя мы будем использовать этот инструмент достаточно активно и с точки зрения сезонности перевозок, мотивации грузоперевозчиков и грузоотправителей для осуществления грузоперевозок другими путями, направлениями, видами транспорта в летний период, когда наши дороги наши перегружены", — добавил министр.

Тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках системы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути. Таким образом, сохранен льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог. С момента запуска системы 15 ноября 2015 года тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.