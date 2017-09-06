Соколов рассказал о возможной переиндексации тарифа "Платон" в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключает, что тариф системы "Платон" в 2018 году может быть проиндексирован на уровень инфляции; при этом Минтранс предлагает механизм предоставления скидок в зависимости от пробега автомобиля.
"Если и будет, хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопросы следующего, 2018 года", — сказал министр в рамках ВЭФ, отвечая на вопрос о планах по индексации тарифа "Платона" в ближайшее время.
"Скорее всего, это будет в зависимости от пробега, хотя мы будем использовать этот инструмент достаточно активно и с точки зрения сезонности перевозок, мотивации грузоперевозчиков и грузоотправителей для осуществления грузоперевозок другими путями, направлениями, видами транспорта в летний период, когда наши дороги наши перегружены", — добавил министр.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.