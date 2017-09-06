Сотрудничество с Россией: губернатор Калифорнии рассказал о целях на ВЭФ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что хочет расширить возможности сотрудничества региона и США с Россией и другими странами Тихоокеанского региона.
Политик также заявил, что прибыл на Восточный экономический форум не для встречи с представителями Пхеньяна.
"Нет, я лишь приехал, чтобы участвовать в экономическом форуме. Потому что Калифорния является тихоокеанской экономикой", — сказал Браун журналистам на полях ВЭФ.
Вице-премьер Южной Кореи, в свою очередь, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной встрече представителей Сеула и Пхеньяна.
"Я не знаю. По крайней мере, я не должен был встречаться с представителями Северной Кореи и не знаю, присутствуют ли они здесь", — заявил Ким Дон Ён, отвечая на вопрос РИА о том, планируется ли встреча представителей Сеула и Пхеньяна на полях ВЭФ.
В программу Восточного экономического форума-2017 входят темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, всесторонней экспертной оценке экономического потенциала российского Дальнего Востока, повышению его конкурентоспособности и финансовой привлекательности, а также презентации новых условий для инвестиций в регионе, где все структуры государственного управления развернуты навстречу бизнесу.