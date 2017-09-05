Google не исключает появления глобального конкурента в России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Google не исключает появления в России глобального конкурента, заявила директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич на панельной дискуссии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератор сессии, вице-президент Сбербанка Андрей Шаров спросил у Жунич, верит ли она, что через 10 лет в России появится цифровая компания, которая потеснит и Google, и "Яндекс".

"Вообще мы с большим вниманием относимся и к российскому рынку, и к другим рынкам и совершенно не исключаем возможность появления такого глобального конкурента. Почему бы нет? У нас (в России — ряд.) один из самых талантливых рынков разработки, это вопрос ниши, вопрос конъюнктуры, вопрос позиционирования", — сказала Жунич.

В августе Сбербанк и "Яндекс" сообщили о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей. Согласно соглашению о намерении, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

Создание Сбербанком и "Яндексом" совместной компании на базе "Яндекс.Маркета" и крупные инвестиции банка в проект, которые пойдут в основном на развитие логистики, позволят российской компании с трудом бороться с захватывающими рынок РФ китайскими маркетплейсами, но лишь по скорости доставки и качеству товара, отмечали тогда опрошенные РИА Новости аналитики. При этом, по их мнению, говорить о рыночной конкуренции с Alibaba преждевременно пока условия для ведения бизнеса между российскими и зарубежными компаниями в интернет-торговле не будут выровнены в России.