Во Владивостоке на ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Церемонию открытия провел вице-премьер России, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В ходе открытия демонстрационные полеты совершили два многофункциональных истребителя Су-35С. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.

В этом году выставка "Улицы Дальнего Востока" расширила свой формат, она будет работать шесть дней. Экспозиции представят географические особенности, природные богатства, этнокультурное разнообразие, инвестиционный потенциал регионов, а также местную кухню. Регионы с фантазией подошли к созданию павильонов, например, Колыма оформила свой в виде золотого слитка, а Чукотка — в виде гренландского кита. На выставке также представили экспозиции министерство природы РФ, министерство промышленности и торговли РФ.

Также свои павильоны открыли и некоторые организации, например, центр "Амурский тигр". В зоне панорамного видео можно принять участие в природоохранном рейде Охотнадзора, выпустить тигрицу Филиппу в дикую природу или отправиться в путешествии вместе с тигром Амуром. Приморский океанариум откроет на ВЭФ настоящий тактильный бассейн с обитателями Японского моря. Гости форума смогут посмотреть и потрогать двустворчатых и брюхоногих моллюсков, восьмилинейных терпугов, раков-отшельников и других животных.