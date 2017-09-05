ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Чукотка на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подпишет соглашение о совместном проекте "Русгидро" и японской компании о запуске в следующем году пилотного проекта по возобновляемым источникам энергии в регионе, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Роман Копин.

"Для нас энергетика — один из вопросов, на который мы тратим больше всего энергии. Хорошо, что мы дошли до возобновляемых источников энергии. Мы подготовили соглашение с участием "Русгидро" и японской компании, которая наработала большой опыт в этой сфере. Мы готовы развивать это сотрудничество и запускать пилотный проект в следующем году… пилот мы оцениваем в диапазоне 500 миллионов рублей, потом будем растить его", — сказал Копин.

По его словам, рассматриваются ветро — и комбинированные ветро-дизельные системы.

"Есть проекты по солнечной генерации, но мы до конца не понимаем, как они будут работать. Наши партнеры еще смотрят, может, что-то найдем. Наша задача не заместить полностью электроэнергию, а скорее дополнить. Потому что завоз в маленьких энергосистемах очень дорогой, сложный по всем параметрам. Поэтому чем меньше мы завозим туда угля, дизеля, органики, тем проект будет для нас эффективнее", — отметил Копин.