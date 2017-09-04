В России предложили запретить майнить криптовалюту в квартирах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В России могут запретить устанавливать майнинг-фермы в жилых помещениях. Соответствующий вопрос будет поднят на очередном заседании рабочей группы по развитию интернета при президенте, сообщил канал RT.

Как рассказал член группы, президент Фонда информационной демократии Илья Массух, майнинг – вычислительный процесс по "добыче" биткоинов – в несколько раз повышает потребление электроэнергии, а также приводит к заметному росту температуры в помещении, что может быть небезопасно для других жильцов дома.

Он добавил, что поощрять добычу криптовалюты внутри страны не стоит в принципе.

"Всё, что остаётся внутри страны, — это траты электроэнергии. Достаточно сомнительная эффективность для экономики России", – добавил эксперт.

В то же время интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что увлечение россиян майнингом нужно поощрять. При этом начинать бизнес лучше подальше от столицы, желательно в регионах с холодным климатом и избытком электроэнергии.

Неофициальным центром российского майнинга сегодня многие называют Иркутскую область, где цена на электроэнергию составляет 1,01 руб./кВт⋅ч.

По словам одного из разработчиков законопроекта о криптовалюте, депутата Госдумы Андрея Лугового, "прежде, чем что-то разрешать или запрещать", необходимо ввести всю систему в правовое поле и прописать в законе всю терминологию. Окончательный вариант документа может быть внесён в Госдуму в 2018 году.