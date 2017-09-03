СЯМЭНЬ, 3 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Российская сторона в последнее время встречает понимание представителей стран БРИКС по необходимости создания отдельного рейтингового агентства группы, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на полях делового форума БРИКС.

"Говорили очень серьезно о рейтинговом агентстве БРИКС, тема, которая для каждой страны актуальна и в целом, и для банка БРИКС, потому что они тоже стремятся получить серьезный рейтинг, чтобы работать", — сказал Катырин.

По его словам, "тему о необходимости такого агентства вбрасывали с самого начала именно мы, и мы активно стараемся продвигать". "Движение и понимание есть… Мы в этом плане продвинулись изрядно", — добавил он.

"Если на начальном этапе нас спрашивали: зачем это нужно, то сейчас уже понимают, что в настоящий период времени часто политика возобладает над объективными показателями, не только в отдельно взятых банках или компаниях, но и в оценках самих стран", — отметил глава ТПП.

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