Как в аптеке: тонкости производства мяса птицы в Бразилии

САН-ПАУЛУ, 3 сен — РИА Новости/Прайм. Сельская местность неподалеку от бразильской Бойтувы, штат Сан-Паулу, залита солнцем — зимним днем здесь всего лишь около 25 градусов тепла. Пахотные земли перемежаются деревьями, поднимаются и опускаются холмы.
Так пахнет бойня — компания Alliz, которая входит в бразильскую аграрную группу Zanchetta, производит здесь мясо птицы для потребителей пяти континентов.
Оставь одежу всяк сюда входящий
Условия посещения завода строжайшие, в голову сразу приходят ассоциации с режимными объектами.
Во-первых, никаких видеокамер, фотоаппаратов, мобильных телефонов. Во-вторых, это невероятный пиетет к облачению посетителей: журналистам, которые соблазнились возможностью увидеть производство в другой стране, заблаговременно раздали фирменную спецодежду, в которой — а не в собственных нарядах — и нужно было приехать на производство.
Словом, кроме собственно одежды с собой нельзя брать вообще ничего. Хорошо хоть можно не снимать очки.
Производственный процесс
Производство Alliz весьма крупное. На заводе работают 2,1 тысячи человек, включая 1,6 тысячи — собственно на производстве. Смены две — с 5.00 и с 15.00.
Ежедневно на предприятие поступает 360 тысяч птиц в день, они закупаются у бразильских фермеров. Возраст птицы составляет 43-46 дней, а весит она порядка 2,8 килограмма — в процессе производства сохраняется около 70% веса.
Далее — непосредственно производство продукции, которое выглядит весьма масштабно. Ленты конвейера в огромном помещении, поднимаясь, опускаясь и переплетаясь между собой в запутанные узлы, несут тушки куриц, от которых автоматические ножи и руки рабочих отсекают крылья и ножки.
Сотрудники за лентами также сортируют полученные части куриц и удаляют ненужные остатки тушек. Затем продукция раскладывается по лоткам, часть из них замораживается. Остальное идет в другой цех для упаковки, сортировки по паллетам и складирования в холодильниках.
Чистота на производстве близка к идеальной. Рабочие на производстве облачены в то же, что и посещающие их журналисты, — спецодежда, комбинезоны, шапочки, маски и перчатки.
Будьте здоровы
При этом страна является ведущим мировым экспортером этого мяса — в прошлом году экспорт составил 4,384 миллиона тонн. Вряд ли Бразилия смогла бы достичь такого уровня и поддерживать его, если бы ее фермеры регулярно сталкивались с опасными болезнями птиц.
Но Бразилии повезло — как и вся территория Латинской Америки, страна свободна от птичьего гриппа — одной из самых опасных для сельского хозяйства болезней животных. Неудивительно, что бразильские производители, приглашая журналистов из нескольких десятков стран мира, хотят максимально снизить риски случайного заноса вируса.
Опасения бразильцев понять можно — если, не дай бог, страна столкнется с птичьим гриппом на производстве, убытки фермеров и производителей можно будет исчислять миллиардами долларов, не говоря уже о репутационном ущербе.
Сердца —налево, лапки — направо
Впрочем, если с птичьим гриппом можно бороться превентивными мерами, то вот с проблемами в бразильской экономике такой способ не поможет. Сейчас Alliz производит порядка 18 тысяч тонн куриного мяса в месяц, из которых 5 тысяч тонн идет на экспорт.
Представитель компании указывает — потребление мяса в Бразилии в последние годы из-за кризиса падает, поэтому и смысла увеличивать производство в ближайшие годы нет. Зато компания надеется на расширение экспортных рынков.
Основная продукция Alliz — части курицы, включая куриное филе. В компании, однако, отмечают, что самая дорогая часть курицы в Бразилии — это сердце. Такие субпродукты, как, например, куриные лапки или печень, в стране продать можно, однако большим успехом они пользуются за рубежом — лапки любят в той же Азии.