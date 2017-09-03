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Экономика

Как в аптеке: тонкости производства мяса птицы в Бразилии

08:5903.09.2017
(обновлено: 09:02 03.09.2017)
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© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике. Архивное фотоКуры на птицефабрике. Архивное фото
© Fotolia / monticellllo

САН-ПАУЛУ, 3 сен — РИА Новости/Прайм. Сельская местность неподалеку от бразильской Бойтувы, штат Сан-Паулу, залита солнцем — зимним днем здесь всего лишь около 25 градусов тепла. Пахотные земли перемежаются деревьями, поднимаются и опускаются холмы.

Сельское хозяйство. Архивное фото
© Fotolia / oticki
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Пасторальную идиллию нарушает тяжелый запах животных. Его не может перебить растущий неподалеку мирт, не помогает и набегающий время от времени ветер. Навязчивое амбре остается с тобой и после того, как ты покинешь это место.

Так пахнет бойня — компания Alliz, которая входит в бразильскую аграрную группу Zanchetta, производит здесь мясо птицы для потребителей пяти континентов.

Оставь одежу всяк сюда входящий

Условия посещения завода строжайшие, в голову сразу приходят ассоциации с режимными объектами.

Во-первых, никаких видеокамер, фотоаппаратов, мобильных телефонов. Во-вторых, это невероятный пиетет к облачению посетителей: журналистам, которые соблазнились возможностью увидеть производство в другой стране, заблаговременно раздали фирменную спецодежду, в которой — а не в собственных нарядах — и нужно было приехать на производство.

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© Фото : Анастасия Чичерина
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Перед самим посещением еще один уровень защиты: комбинезоны, шапочки, маски для лица. Традиционно, как и в других подобных местах, где посетитель соприкасается с изготовлением продуктов питания, запрещено проносить на производство кольца, браслеты и другие аксессуары.

Словом, кроме собственно одежды с собой нельзя брать вообще ничего. Хорошо хоть можно не снимать очки.

Производственный процесс

Производство Alliz весьма крупное. На заводе работают 2,1 тысячи человек, включая 1,6 тысячи — собственно на производстве. Смены две — с 5.00 и с 15.00.

Ежедневно на предприятие поступает 360 тысяч птиц в день, они закупаются у бразильских фермеров. Возраст птицы составляет 43-46 дней, а весит она порядка 2,8 килограмма — в процессе производства сохраняется около 70% веса.

Лосось. Архивное фото.
© Fotolia / Witold Krasowski
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Живая птица направляется в бойню, где она оглушается и забивается — ей перерезают горло. Затем машина ощипывает тушки, они поступают в цех разделки для потрошения и удаления костей. Любопытно, что перья и кости птиц затем используются для производства кормов для рыб.

Далее — непосредственно производство продукции, которое выглядит весьма масштабно. Ленты конвейера в огромном помещении, поднимаясь, опускаясь и переплетаясь между собой в запутанные узлы, несут тушки куриц, от которых автоматические ножи и руки рабочих отсекают крылья и ножки.

Сотрудники за лентами также сортируют полученные части куриц и удаляют ненужные остатки тушек. Затем продукция раскладывается по лоткам, часть из них замораживается. Остальное идет в другой цех для упаковки, сортировки по паллетам и складирования в холодильниках.

Чистота на производстве близка к идеальной. Рабочие на производстве облачены в то же, что и посещающие их журналисты, — спецодежда, комбинезоны, шапочки, маски и перчатки.

Будьте здоровы

Городской вид. Рейкьявик. Исландия. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Необходимость столь жестких требований к одежде рабочих и гостей завода объясняется двумя словами: птичий грипп. Дело в том, что Бразилия является вторым в мире производителем мяса птицы — по данным Ассоциации производителей животного белка Бразилии (ABPA), в которую входят ведущие бразильские производители и экспортеры свинины и мяса птицы, в 2016 году здесь было произведено 12,9 миллиона тонн мяса птицы.

При этом страна является ведущим мировым экспортером этого мяса — в прошлом году экспорт составил 4,384 миллиона тонн. Вряд ли Бразилия смогла бы достичь такого уровня и поддерживать его, если бы ее фермеры регулярно сталкивались с опасными болезнями птиц.

Но Бразилии повезло — как и вся территория Латинской Америки, страна свободна от птичьего гриппа — одной из самых опасных для сельского хозяйства болезней животных. Неудивительно, что бразильские производители, приглашая журналистов из нескольких десятков стран мира, хотят максимально снизить риски случайного заноса вируса.

Опасения бразильцев понять можно — если, не дай бог, страна столкнется с птичьим гриппом на производстве, убытки фермеров и производителей можно будет исчислять миллиардами долларов, не говоря уже о репутационном ущербе.

Рыбная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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К примеру, птицеводческая промышленность США (крупнейший производитель и второй в мире экспортер мяса птицы) из-за вспышек птичьего гриппа в 2015 году, по словам президента Совета США по экспорту мяса птицы и яиц (USAPEEC) Джеймса Самнера, понесла убытки в 4,2 миллиарда долларов.

Сердца —налево, лапки — направо

Впрочем, если с птичьим гриппом можно бороться превентивными мерами, то вот с проблемами в бразильской экономике такой способ не поможет. Сейчас Alliz производит порядка 18 тысяч тонн куриного мяса в месяц, из которых 5 тысяч тонн идет на экспорт.

Представитель компании указывает — потребление мяса в Бразилии в последние годы из-за кризиса падает, поэтому и смысла увеличивать производство в ближайшие годы нет. Зато компания надеется на расширение экспортных рынков.

Грибы. Архивное фото
© Fotolia / ais60
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Сейчас продукция производителя поставляется, например, в страны Европы, на Ближний Восток, в Японию, в Сингапур, на Кубу и в Мексику. В целом же бразильские компании очень заинтересованы в расширении экспорта в Азию.

Основная продукция Alliz — части курицы, включая куриное филе. В компании, однако, отмечают, что самая дорогая часть курицы в Бразилии — это сердце. Такие субпродукты, как, например, куриные лапки или печень, в стране продать можно, однако большим успехом они пользуются за рубежом — лапки любят в той же Азии.

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