Курс биткоина обновил исторический максимум в пять тысяч долларов

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Биткоин установил новый исторический максимум. На субботних торгах курс криптовалюты кратковременно превысил планку пять тысяч долларов за единицу.

На 6:25 мск курс биткоина достиг 5013,91 долларов за единицу, однако затем его цена снизилась до $5000. Спустя несколько часов биткоин подешевел до 4068 долларов.

На этой неделе стоимость криптовалюты колебалась в диапазоне от $4700 до 4800.

Прошлый рекорд курс биткоина побил в середине августа, тогда криптовалюта преодолела барьер в четыре тысячи долларов за единицу.