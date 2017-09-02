СМИ сообщили о снижении добычи нефти в России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в августе снизилась на 336 тысяч баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года, который был взят в качестве точки отсчета в соглашении стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит агентство Блумберг.

В августе Россия добывала 10,911 миллиона баррелей в сутки, что на 0,4% ниже уровня июля и на 1,9% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Кроме того, среднесуточный экспорт нефти из России в августе составил 5,417 миллиона баррелей в день, практически не изменившись с уровня июля.

Добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в августе выросла на 19% в годовом выражении, до 54,197 миллиарда кубометров.

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