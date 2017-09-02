Роспотребнадзор арестовал 203 кг яичного порошка из Франции с фипронилом

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора арестовали в Санкт-Петербурге 203 килограмма яичного порошка из Франции, загрязненного фипронилом, партия в продажу не поступала, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с информацией об обнаружении в Европе яиц с фипронилом ведомство усилило контроль за оборотом продукции. Сообщается, что в отобранных в сети пробах различных пекарских смесей, изготовленных с использованием яичного порошка из Европы, превышения содержания фипронила и его производных не обнаружено.

При этом специалисты петербургского управления Роспотребнадзора обнаружили в оптовом звене партию яичного порошка из Франции, в котором было превышено содержания фипронила. Уточняется, что продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз.

"Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных. Весь объем продукции, ввезенный в РФ в количестве 203 килограмма, арестован Роспотребнадзором. Партия загрязненного инсектицидом яичного порошка не поступала в розничную сеть", — говорится в сообщении.

Ранее в Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронил. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС. Кроме того, фипронил был обнаружен в яичной продукции Испании, Венгрии, а также в хлебобулочной продукции во Франции.