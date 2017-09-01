ВЭБ: Китай готов инвестировать в блокчейн и квантовые технологии в России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Партнеры Внешэкономбанка (ВЭБ) из Китая проявляют интерес к квантовым технологиям и блокчейну в России и готовы инвестировать, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Николай Цехомский.

"Мы действительно подписали несколько соглашений, в том числе с Банком развития Китая — China Development Bank. Также у нас есть еще партнер Банк Харбина, с которым мы формируем фонд, который будет инвестировать в новые технологии. В процессе создания фонда мы обозначили целый ряд потенциальных компаний — это были и компании в космических технологиях, и проект связанный с wi-fi инфраструктурой в городах. По этим проектам идет работа", — рассказал Цехомский в преддверии Восточного экономического форума.

Он отметил, что также идет работа по формированию самого фонда, и возможно это будет семейство фондов. "Мы договорились о достаточно существенных инвестициях со стороны китайских партнеров", — отметил он.

"Помимо участия банков … будут привлекаться и сторонние инвесторы. Мы говорили о фонде примерно в 700 миллионов долларов, где от Банка Харбина и от нас будет порядка 200 миллионов и порядка 500 от других инвесторов. С точки зрения потенциальных инвестиций, которые мы можем сделать, мы говорили точно о Dauria Aerospace, Maxima Telecom и Hoversurf", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с Госбанком развития Китая (ГБРК) ВЭБ недавно подписал договор об инвестировании порядка 6 миллиардов юаней в новые технологии. "Это интересное движение, потому что исторически ГБРК в основном фокусировался на экспортных проектах для Китая. Это развитие, им интересно посмотреть на проекты Hi-tech", — сказал Цехомский.

"Мы показывали им много проектов, они проявили большой интерес, в том числе к квантовым технологиям, где Китай имеет определенное лидерство уже сейчас, и по блокчейну. У нас есть много точек пересечения, и я ожидаю, что они готовы будут инвестировать. Скорее всего, это будет кредитование, а инновационный проект достаточно трудно кредитовать в отличие от стандартной индустрии. Здесь будет еще много дискуссий, но, что важно, у нас есть подтвержденная готовность инвестировать со стороны наших партнеров", — заключил он.

Полную версию интервью читайте на ria.ru в 13.00 мск.