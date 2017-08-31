Новака и Шредера утвердили кандидатами в совет директоров "Роснефти"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер утверждены кандидатами в совет директоров "Роснефти" для избрания на внеочередном собрании акционеров 29 сентября, сообщается в материалах крупнейшей российской нефтяной компании.

Всего в списке кандидатов 11 человек, остальные девять человек входят в действующий состав совета.

В июне акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров, в который неожиданно для широкой публики не вошел Новак. Глава "Роснефти" Игорь Сечин пояснил, что министр отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров. Тогда же Сечин заявил, что "Роснефть" предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек и будет ждать возвращения Новака в состав совета.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.