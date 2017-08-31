Россия может предложить Турции поставлять помидоры в межсезонье

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минсельхоз РФ не исключает возобновления поставок турецких томатов предстоящей зимой-весной небольшими партиями, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев.
"Конечно, чтобы обеспечить овощами наше потребление, мы будем создавать импорт, и я думаю, что с турецкой стороны мы будем предлагать следующие варианты решения. Прежде всего, поставки томатов в межсезонье, то есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий поставлять на российский рынок овощи. И в этом сезоне, я думаю, что определенную партию мы сможем дать нашим коллегам, турецким партнерам, возможность вернуться в небольших объемах на российский рынок", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ткачев считает, что это будет "справедливо". "Мы видим, что все политические вопросы урегулированы, и конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот, который был, прежде всего, в агропромышленном комплексе России", — отметил он.