Медведев: Россия защитит себя от западных поставок порошкового алкоголя

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия должна быть защищена от западных поставок порошковообразной спиртосодержащий продукции, которую можно расценивать как экспансию со стороны этих стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"И два законопроекта, которые касаются регулирования алкогольного рынка. Один из них запрещает производство и продажу в нашей стране так называемого порошкового алкоголя, второй – устанавливает серьезные штрафы за нарушение этого запрета в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Это связано с тем, что это порошковая продукция потенциально исключительно опасна для здоровья. Она грозит и отравлениями, повреждениями внутренних органов", — сказал Медведев.

По его словам, производители подобной продукции пытались продавать его в Евросоюзе и США, но местные власти подобную торговлю запретили практически повсеместно. "Конечно, они готовы экспортировать эту продукцию в Россию. Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать", — подчеркнул премьер-министр.

Проектом закона, разработанным Роспотребнадзором и одобренном комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности, в частности, предлагается внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, дополнив его понятием "спиртосодержащая продукция в сухом виде", а также установить запрет на производство и оборот данной продукции.

Документ предполагает ввести административные штрафы за указанные нарушения в размере от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, от 20 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 5 до 20 тысяч рублей — для обыкновенных граждан.