США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Производители из США готовы поставлять в Россию курицу по выгодным ценам

00:4031.08.2017
01384
© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике. Архивное фотоКуры на птицефабрике. Архивное фото
© Fotolia / monticellllo

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 31 авг — РИА Новости. США могли бы поставлять в Россию продукцию птицеводства, например — окорочка, по более низким ценам, чем есть сейчас на российском рынке, сообщил журналистам президент отраслевой организации Совет США по экспорту мяса птицы и яиц (USAPEEC) Джеймс Самнер.

Покупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете Лента. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Центробанк ожидает дальнейшего снижения цен на продукты
"Уверен, многие наши компании хотели бы иметь доступ на российский рынок. Мы могли бы, наверное, до сих пор поставлять продукцию в Россию, например, окорочка, по очень конкурентоспособным ценам, возможно, по более низким ценам, чем внутрироссийские", — сказал Самнер в кулуарах Международной выставки птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.

"Мы могли бы это делать сегодня, но я не уверен, что наши власти смогут решить эти вопросы. И пока этот день не настанет, нам придется обходиться без России", — добавил он.

Рыбная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Российское мясо и рыба могут скоро появиться в Японии, заявили в РОТОБО
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Место России заняла Мексика

Поросенок. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Краснодарском крае обнаружили вирус АЧС в мясе для заключенных
Выступая на панельной сессии выставки SIAVS, Самнер рассказал, что Россия в 2009 году была крупнейшим экспортным рынком для США по поставкам бройлеров — в РФ экспортировалось 20,5% продукции. Еще 19,9% в экспорте занимал Китай, 10,4% — Мексика, 4,6% — Гонконг, 4,5% — Ирак, 4,1% — Куба.

На остальные страны приходилось 36,1% экспорта американских бройлеров. По итогам 2016 года ситуация поменялась.

"Ушла Россия, ушел Китай. Наш новый рынок номер один — Мексика, потом Гонконг, Канада, Тайвань, Ангола и Куба. Нам приходилось быть очень гибкими к изменениям, поскольку поменялась международная обстановка, некоторые страны стали придерживаться более протекционистской политики — например, Россия и Китай", — отметил глава USAPEEC.

Ресторан Макдоналдс в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Макдоналдс" сократит применение антибиотиков в мясе кур
Так, по итогам прошлого года Мексика занимает 21,9% американского экспорта этого вида продукции, Гонконг — 9,8%, Канада — 6%, Тайвань — 5,8%, Ангола — 4,6%, Куба — 3,5%, остальные страны — 48,5%. Самым перспективным для американских производителей экспортным рынком Самнер назвал Китай, поставки птицы куда пока для США запрещены.

Специфика российского рынка

Свиньи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
На Кубани в мясе обнаружили вирус африканской чумы свиней
Самнер признал, что Россия сейчас в достаточной мере обеспечивает себя сама мясом птицы — производство продукции птицеводства в стране сейчас развито сильнее, чем в начале 1990-х годов, когда США поставляли в Россию "ножки Буша".

Отвечая на вопрос о том, какие потери понесли американские компании из-за запрета импорта мяса птицы из США, он отметил, что это зависит от рассматриваемого периода времени.

"В недалеком прошлом наша квота для России составляла 250 тысяч тонн, или около 250 миллионов долларов в год. Сейчас у нас ноль, поэтому это и есть основные потери от закрытого рынка", — пояснил президент USAPEEC.

"Да, нам никогда не нравилось терять рынки. Но нам всегда нужно было предоставлять дополнительные документы, проводить дополнительные проверки, чтобы соответствовать российским стандартам. Всегда было сложно, хотя и не для всех компаний, проходить через бюрократию, чтобы соответствовать (российским требованиям — ред.)", — добавил он.

Куры. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
В Польше обнаружили куриное мясо с трехкратным превышением нормы фипронила
Комментируя возможность сотрудничества американских производителей птицы и российских компаний в сфере обмена технологиями или создания совместных предприятий, Самнер допустил, что у компаний США может быть интерес в поставках в РФ оборудования.

"Если говорить о совместных предприятиях американских компаний — я не знаю. Каждый раз, когда вы рассматриваете совместное предприятие, главный вопрос — это риск, насколько велик будет риск, если приходить в такую страну, как Россия, где мы не знаем, какая будет политика, как она будет меняться. Можно сказать, что это больший риск, чем организовать производство в США, где мы знаем, что произойдет завтра", — отметил глава USAPEEC.

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена