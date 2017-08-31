Производители из США готовы поставлять в Россию курицу по выгодным ценам

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 31 авг — РИА Новости. США могли бы поставлять в Россию продукцию птицеводства, например — окорочка, по более низким ценам, чем есть сейчас на российском рынке, сообщил журналистам президент отраслевой организации Совет США по экспорту мяса птицы и яиц (USAPEEC) Джеймс Самнер.

"Уверен, многие наши компании хотели бы иметь доступ на российский рынок. Мы могли бы, наверное, до сих пор поставлять продукцию в Россию, например, окорочка, по очень конкурентоспособным ценам, возможно, по более низким ценам, чем внутрироссийские", — сказал Самнер в кулуарах Международной выставки птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.

"Мы могли бы это делать сегодня, но я не уверен, что наши власти смогут решить эти вопросы. И пока этот день не настанет, нам придется обходиться без России", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Место России заняла Мексика

Выступая на панельной сессии выставки SIAVS, Самнер рассказал, что Россия в 2009 году была крупнейшим экспортным рынком для США по поставкам бройлеров — в РФ экспортировалось 20,5% продукции. Еще 19,9% в экспорте занимал Китай, 10,4% — Мексика, 4,6% — Гонконг, 4,5% — Ирак, 4,1% — Куба.

На остальные страны приходилось 36,1% экспорта американских бройлеров. По итогам 2016 года ситуация поменялась.

"Ушла Россия, ушел Китай. Наш новый рынок номер один — Мексика, потом Гонконг, Канада, Тайвань, Ангола и Куба. Нам приходилось быть очень гибкими к изменениям, поскольку поменялась международная обстановка, некоторые страны стали придерживаться более протекционистской политики — например, Россия и Китай", — отметил глава USAPEEC.

Специфика российского рынка

Так, по итогам прошлого года Мексика занимает 21,9% американского экспорта этого вида продукции, Гонконг — 9,8%, Канада — 6%, Тайвань — 5,8%, Ангола — 4,6%, Куба — 3,5%, остальные страны — 48,5%. Самым перспективным для американских производителей экспортным рынком Самнер назвал Китай, поставки птицы куда пока для США запрещены.

Самнер признал, что Россия сейчас в достаточной мере обеспечивает себя сама мясом птицы — производство продукции птицеводства в стране сейчас развито сильнее, чем в начале 1990-х годов, когда США поставляли в Россию "ножки Буша".

Отвечая на вопрос о том, какие потери понесли американские компании из-за запрета импорта мяса птицы из США, он отметил, что это зависит от рассматриваемого периода времени.

"В недалеком прошлом наша квота для России составляла 250 тысяч тонн, или около 250 миллионов долларов в год. Сейчас у нас ноль, поэтому это и есть основные потери от закрытого рынка", — пояснил президент USAPEEC.

"Да, нам никогда не нравилось терять рынки. Но нам всегда нужно было предоставлять дополнительные документы, проводить дополнительные проверки, чтобы соответствовать российским стандартам. Всегда было сложно, хотя и не для всех компаний, проходить через бюрократию, чтобы соответствовать (российским требованиям — ред.)", — добавил он.

Комментируя возможность сотрудничества американских производителей птицы и российских компаний в сфере обмена технологиями или создания совместных предприятий, Самнер допустил, что у компаний США может быть интерес в поставках в РФ оборудования.

"Если говорить о совместных предприятиях американских компаний — я не знаю. Каждый раз, когда вы рассматриваете совместное предприятие, главный вопрос — это риск, насколько велик будет риск, если приходить в такую страну, как Россия, где мы не знаем, какая будет политика, как она будет меняться. Можно сказать, что это больший риск, чем организовать производство в США, где мы знаем, что произойдет завтра", — отметил глава USAPEEC.