Эксперты рассказали о влиянии укрепления евро на темпы сворачивания QE

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости, Мария Князева. Дальнейшее укрепление единой европейской валюты к доллару может повлиять на темпы сворачивания Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы выкупа активов на рынке (QE), считают эксперты ING.
ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Речь идет о том, что базовая процентная ставка ЕЦБ была снижена до нуля, ставка по депозитам — до отрицательного значения (-0,4%). ЕЦБ также выкупает активы с рынка в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно, эта программа действует до декабря 2017 года, но, как ожидают аналитики, будет продлена. Главная цель регулятора – увеличение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю: чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.
"Прорыв пары евро/доллар выше отметки в 1,20 доллара за евро может вызвать некоторую головную боль у ЕЦБ", — говорится в отчете ING.
Прогноз инфляции и ВВП
Уже достигнутое укрепление евро может повлиять на прогнозы ЕЦБ по ВВП и инфляции в еврозоне. Новая порция оценок должна быть представлены 7 сентября, после совета управляющих регулятора. По мнению экспертов ING, вызвать беспокойство у ЕЦБ может тот факт, что укрепление евро происходит слишком рано для восстановления экономики еврозоны и роста инфляции.
"Мы ожидаем, что прогнозы ЕЦБ по инфляции на 2018-2019 годы будут снижены 7 сентября с нынешних уровней в 1,3% и 1,6% соответственно. Что же касается денежно-кредитной политики, то понижение собственного (ЕЦБ) прогноза по инфляции может затруднить вопрос сокращения (QE – ред.)",- говорится в документе.
Однако пока рост курса евро не должен вызвать панику у ЕЦБ, свидетельствует документ. Но если укрепление единой валюты продолжится, это может сказаться на процессе сворачивания QE.
Перспективы QE
Руководитель отдела исследований ING по Европе, Ближнему Востоку и Африке Крис Тернер уточнил РИА Новости, что основным сценарием развития ситуации для ING по-прежнему остается следующий: ЕЦБ в октябре может объявить о сокращении с января 2018 года объема ежемесячных покупок бондов в рамках QE вдвое – до 30 миллиардов евро.
"Если евро останется примерно на нынешних уровнях, то ЕЦБ может пойти на сокращение в размере 30 миллиардов евро", — сказал он.
Если же к моменту октябрьского заседания ЕЦБ (26 октября) укрепление единой валюты продолжится, и пара превзойдет отметку в 1,25 доллара за евро, это может привести к более скромным темпам сокращения QE. Не исключено, что при таком развитии событий ЕЦБ пойдет на сокращение ежемесячных покупок лишь на 10 миллиардов евро — до 50 миллиардов евро со следующего года, считает Тернер.