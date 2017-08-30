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Экономика

Эксперты рассказали о влиянии укрепления евро на темпы сворачивания QE

Сюжет:
Динамика курса валют. Август 2017 (28)
20:3730.08.2017
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© AP Photo / Michael ProbstСкульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка. Архивное фотоСкульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка. Архивное фото
© AP Photo / Michael Probst

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости, Мария Князева. Дальнейшее укрепление единой европейской валюты к доллару может повлиять на темпы сворачивания Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы выкупа активов на рынке (QE), считают эксперты ING.

Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Michael Probst
ЕЦБ не исключил ужесточения монетарной политики осенью

ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Речь идет о том, что базовая процентная ставка ЕЦБ была снижена до нуля, ставка по депозитам — до отрицательного значения (-0,4%). ЕЦБ также выкупает активы с рынка в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно, эта программа действует до декабря 2017 года, но, как ожидают аналитики, будет продлена. Главная цель регулятора – увеличение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю: чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.

"Прорыв пары евро/доллар выше отметки в 1,20 доллара за евро может вызвать некоторую головную боль у ЕЦБ", — говорится в отчете ING.

Прогноз инфляции и ВВП

Уже достигнутое укрепление евро может повлиять на прогнозы ЕЦБ по ВВП и инфляции в еврозоне. Новая порция оценок должна быть представлены 7 сентября, после совета управляющих регулятора. По мнению экспертов ING, вызвать беспокойство у ЕЦБ может тот факт, что укрепление евро происходит слишком рано для восстановления экономики еврозоны и роста инфляции.

Флаги ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Укрепление евро (с момента представления предыдущего) июньского прогноза (ЕЦБ) могло бы запросто срезать 0,4 процентного пункта с прогноза ЕЦБ по экономическому росту (еврозоны) и около 0,2 пункта – с прогноза по инфляции", — говорится в документе. Однако ЕЦБ может несколько утешить себя более низкими доходностями бондов в еврозоне, что должно "частично компенсировать влияние более сильной валюты на рост и инфляцию".

"Мы ожидаем, что прогнозы ЕЦБ по инфляции на 2018-2019 годы будут снижены 7 сентября с нынешних уровней в 1,3% и 1,6% соответственно. Что же касается денежно-кредитной политики, то понижение собственного (ЕЦБ) прогноза по инфляции может затруднить вопрос сокращения (QE – ред.)",- говорится в документе.

Однако пока рост курса евро не должен вызвать панику у ЕЦБ, свидетельствует документ. Но если укрепление единой валюты продолжится, это может сказаться на процессе сворачивания QE.

Перспективы QE

Денежные купюры и монеты России и Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Стоит отметить, что ЕЦБ не может одновременно стремиться подталкивать инфляцию к росту и сдерживать укрепление валюты. Эксперты ING полагают при этом, что если регулятор захочет заняться вопросом сдерживания роста евро, наилучшим для него вариантом будет сделать это за счет влияния на инфляцию, и, тем самым, на монетарную политику.

Руководитель отдела исследований ING по Европе, Ближнему Востоку и Африке Крис Тернер уточнил РИА Новости, что основным сценарием развития ситуации для ING по-прежнему остается следующий: ЕЦБ в октябре может объявить о сокращении с января 2018 года объема ежемесячных покупок бондов в рамках QE вдвое – до 30 миллиардов евро.

"Если евро останется примерно на нынешних уровнях, то ЕЦБ может пойти на сокращение в размере 30 миллиардов евро", — сказал он.

Если же к моменту октябрьского заседания ЕЦБ (26 октября) укрепление единой валюты продолжится, и пара превзойдет отметку в 1,25 доллара за евро, это может привести к более скромным темпам сокращения QE. Не исключено, что при таком развитии событий ЕЦБ пойдет на сокращение ежемесячных покупок лишь на 10 миллиардов евро — до 50 миллиардов евро со следующего года, считает Тернер.

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