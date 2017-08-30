Центробанк ожидает дальнейшего снижения цен на продукты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Банк России ожидает дальнейшего снижения цен на отдельные продовольственные товары в сентябре, несмотря на значительное сокращение влияния сезонного эффекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Росстат в среду сообщил, что недельная дефляция в РФ составила рекордные 0,2%, с начала года по 28 августа потребительские цены выросли на 1,9%. Такого недельного снижения цен не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия.

"Ожидания инфляции на август не поменялись, Банк России все так же ожидает дефляцию, связанную с сезонным удешевлением продовольственной продукции. В сентябре сезонный эффект значительно снизится, но ожидается снижение цен на отдельные товарные группы преимущественно среди продовольствия", — сказали в ЦБ.

В этом году Росстат начал фиксировать недельную дефляцию с конца июля, три недели подряд она держалась на уровне 0,1%, а на предыдущей неделе динамика цен оказалась нулевой. В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция, также по 0,1%, в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

Ранее в ЦБ заявляли, что ожидают в августе близкую к нулю инфляцию. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2017 год — 3,8%, таргет ЦБ — 4%.