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Экономика

Центробанк ожидает дальнейшего снижения цен на продукты

17:4230.08.2017
(обновлено: 17:48 30.08.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПокупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете Лента. Архивное фотоПокупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете Лента. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Банк России ожидает дальнейшего снижения цен на отдельные продовольственные товары в сентябре, несмотря на значительное сокращение влияния сезонного эффекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Продуктовая корзина
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Росстат в среду сообщил, что недельная дефляция в РФ составила рекордные 0,2%, с начала года по 28 августа потребительские цены выросли на 1,9%. Такого недельного снижения цен не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия.

"Ожидания инфляции на август не поменялись, Банк России все так же ожидает дефляцию, связанную с сезонным удешевлением продовольственной продукции. В сентябре сезонный эффект значительно снизится, но ожидается снижение цен на отдельные товарные группы преимущественно среди продовольствия", — сказали в ЦБ.

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© Fotolia / sakkmesterke
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В этом году Росстат начал фиксировать недельную дефляцию с конца июля, три недели подряд она держалась на уровне 0,1%, а на предыдущей неделе динамика цен оказалась нулевой. В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция, также по 0,1%, в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

Ранее в ЦБ заявляли, что ожидают в августе близкую к нулю инфляцию. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2017 год — 3,8%, таргет ЦБ — 4%.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Mike Fauley
Куда уфологи смотрят? В ЦБ давно обосновались марсиане. Причем злобные марсиане.
18:43
30.08.2017
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Сергей Крамаренко
В России появился "орган", регулирующий цены на продовольственном рынке?..
18:13
30.08.2017
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ls macdel
Читаешь, и ощущение, что о другой стране. Бензин дорожает, ЖКХ -тарифы выросли. На некоторые виды продуктов цены точно выросли, те, которые подешевели, ищем с собаками... В магазин ходим регулярно и ценник постепенно растет, то ли есть стали больше, то ли качество еды выросло? Наверное, у РОСТСАТа другие магазина.
18:11
30.08.2017
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Вячеслав Гаджиев
Они бы ожидали у дверей магазинов, потом бы и писали, что цены ползут в низ. А то эти прогнозы, неизвестно откуда пришли, ими и утешают всех.
18:03
30.08.2017
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Александр Родин
Мы тоже все ждёмс... Вот когда понизятся цены, тогда и узнаем в реале.
17:54
30.08.2017
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