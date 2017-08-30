Минтранс хочет открыть движение по коридору Россия-Монголия-КНР в 2018 году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает на открытие движения по коридору Россия-Монголия-КНР в 2018 году, сообщает российское ведомство в среду.
"Участники семинара обсудили практические вопросы по реализации соглашения, решение которых позволит открыть движение по новому автомобильному коридору Россия-Монголия-Китай уже в 2018 году", — говорится в сообщении.
По мнению Соколова, это откроет новые горизонты сотрудничества трех государств. "Дорога, соединяющая Россию, Монголию и Китай, становится важной транспортной артерией для перевозки грузов автомобильным транспортом. И сегодня эксперты трех стран получили возможность обсудить практические вопросы, решение которых позволит открыть движение по новому автомобильному коридору уже в 2018 году", — отметил министр.
В семинаре также приняли участие заместитель министра транспорта КНР Ли Сяомин, вице-министр развития дорог и транспорта Монголии Батчулуун Цогтгэрэл, врио главы Бурятии Алексей Цыденов.