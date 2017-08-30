Минтранс хочет открыть движение по коридору Россия-Монголия-КНР в 2018 году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает на открытие движения по коридору Россия-Монголия-КНР в 2018 году, сообщает российское ведомство в среду.

Данный вопрос обсуждался на семинаре экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по подготовке к реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог. В семинаре в том числе участвовал министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Участники семинара обсудили практические вопросы по реализации соглашения, решение которых позволит открыть движение по новому автомобильному коридору Россия-Монголия-Китай уже в 2018 году", — говорится в сообщении.

По мнению Соколова, это откроет новые горизонты сотрудничества трех государств. "Дорога, соединяющая Россию, Монголию и Китай, становится важной транспортной артерией для перевозки грузов автомобильным транспортом. И сегодня эксперты трех стран получили возможность обсудить практические вопросы, решение которых позволит открыть движение по новому автомобильному коридору уже в 2018 году", — отметил министр.

При этом Улан-Удэ выбран в качестве начальной точки АН 3, одного из двух предусмотренных соглашением маршрутов. "Мы видим, что по всем трем отраслям — автомобильной, авиационной и железнодорожной — Бурятия может стать центром нашего транзитного сотрудничества. И, конечно, открытие нового коридора даст новый импульс развитию логистического бизнеса, строительства центров по обработке грузов. От этого выиграет и республика Бурятия, и транспортники, потому что при перевозке грузов транспортная составляющая будет намного меньше", — отметил Соколов.

В семинаре также приняли участие заместитель министра транспорта КНР Ли Сяомин, вице-министр развития дорог и транспорта Монголии Батчулуун Цогтгэрэл, врио главы Бурятии Алексей Цыденов.