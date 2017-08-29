Стоимость нефти вновь перешла к снижению на последствиях урагана "Харви"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стоимость нефти во вторник днем вновь перешла к снижению, инвесторы отыгрывают последствия урагана "Харви" в Мексиканском заливе, а также ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам недели, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 15.13 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19% — до 51,32 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,02% — до 46,56 долларов за баррель. Ранее во вторник нефть росла в цене.

В понедельник инвесторы выражали опасения по поводу того, что спрос на "черное золото" снизится из-за невозможности "переварить" предлагаемое сырье после закрытия нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мексиканском заливе во время урагана "Харви". В результате стоимость нефти заметно снижалась.

В связи с закрытием НПЗ на шельфе Мексиканского залива в конце прошлой недели из-за урагана "Харви" инвесторы опасаются, что спрос на американскую марку West Texas Intermediate (WTI), которая добывается в штате Техас и в основном используется для производства бензина, резко сократится в связи с невозможностью обеспечить спрос.

Согласно данным американского министерства энергетики, почти половина объема нефтепереработки побережья Мексиканского залива Техаса, или девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей всех США, выбывают из-за урагана "Харви".

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам сырья от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. По мнению экспертов, коммерческие запасы нефти в США за неделю за отчетную неделю вновь снизились — на 2,115 миллиона баррелей, или на 0,46% — до 461,085 миллиона баррелей. Данные от Минэнерго станут известны в среду.