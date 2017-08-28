Минэкономразвития ожидает сохранения позитивной динамики в строительстве

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития РФ прогнозирует сохранение благоприятной динамики в строительстве в ближайшие месяцы, в том числе благодаря оживлению на рынке ипотечного кредитования, сообщает министерство.

"Минэкономразвития ожидает сохранения благоприятной динамики в строительстве в ближайшие месяцы, в том числе благодаря оживлению ипотечного кредитования", — говорится в докладе "Картина экономики в июле 2017 года", опубликованном министерством в понедельник. Во втором квартале 2017 года среднемесячный объем вновь выданных ипотечных кредитов, очищенный от сезонности, увеличился на 14,9% по сравнению с первым кварталом и достиг уровней 2014 года, говорится в сообщении.

"Рост активности на рынке ипотечного кредитования обеспечивался в первую очередь снижением процентных ставок. Ставки по вновь выданным кредитам снизились до 11,3% во втором квартале по сравнению с 11,8% в первом квартале и 12,5% в 2016 году", — поясняют в министерстве.

По данным МЭР, некоторое смягчение наблюдалось и по неценовым параметрам: в частности, средневзвешенный срок кредитования в июне достиг максимального значения с июля 2014 года.

"По данным опроса Банка России, во второй половине года банки ожидают дальнейшего смягчения условий ипотечного кредитования, а также активизации спроса на фоне продолжающегося повышения доступности жилья. В этих условиях оживление ипотечного рынка будет оказывать поддержку жилищному строительству и строительному комплексу в целом", — заключили в министерстве.