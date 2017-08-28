Глава "ВТБ 24" Задорнов не покинет группу ВТБ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Задорнов получил предложение возглавить "ФК Открытие". Как рассказал один из собеседников издания, историю инициировали в ЦБ. Задорнов призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка. По сведениям издания, свое решение Задорнов обещал озвучить на следующей неделе.

"Мы не комментируем слухи. Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ", — сказали в ВТБ.

Вместе с тем, источник, близкий к группе ВТБ, сообщил, что наблюдательный совет ВТБ, который пройдет в понедельник, рассмотрит вопрос об избрании Задорнова членом правления банка.