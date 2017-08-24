Эксперт: в конце августа "борщевой набор" подешевеет на 20-30%

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Стоимость килограмма овощей из так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, морковь, свекла, лук) достигнет минимума в конце августа — начале сентября, снизившись на 20-30% с нынешних 17-30 рублей, рассказал РИА Новости главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

"Если брать среднюю стоимость одного килограмма этих овощей, то сейчас по московскому региону она составляет от 17 до 30 рублей, через неделю-две она упадет еще на 20-30%, когда будет пик уборки", — привел Лашин подсчеты союза.

"На данный момент, если брать август в сравнении с июлем, эти овощи уже очень сильно подешевели и продолжают дешеветь: капуста, по нашим подсчетам, подешевела на 60%, картофель — на 45%, морковь и свекла — на 40%, и на 25% снизились цены на лук", — рассказал он.

При этом, по словам аналитика, "самые низкие цены на овощи у нас еще впереди", в целом средняя цена на все наименования овощей в РФ снизится в сентябре еще на 20% в сравнении с сегодняшним днем. "Пик снижения цен на овощи придется на стыковку августа-сентября и продлится еще первые две недели сентября, а если говорить о предыдущих годах, то низкая цена на овощи держалась до конца сентября", — отметил Лашин.

"Урожай огурцов на данный момент по сравнению с прошлым годом на 19% больше — 380 тысяч тонн пока, томатов у нас больше в 1,5 раза — 160 тысяч тонн, итого у нас получается тепличных овощей 550 тысяч тонн — на 24% больше, чем на аналогичный период прошлого года", — рассказал Лашин. Он отметил, что огурцы и помидоры за месяц с июля по август подешевели на 15%, а с начала года — на 62% и 58% соответственно.

"Если говорить об открытом грунте, то урожайность у нас немного просела — на 6%, если смотреть в сравнении с прошлогодними показателями на этот период, а производство овощей снизилось на 29% — 670 тысяч тонн. Мы говорим о картофеле, луке, капусте, моркови, свекле, кабачках, горохе и небольших объемах огурцов и томатов", — добавил он.