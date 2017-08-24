Путин раскритиковал темпы борьбы с контрафактом в легкой промышленности

РЯЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неубедительной динамику снижения объемов контрафакта и контрабанды продукции легкой промышленности, и отметил, что эти факторы нивелируют меры господдержки отрасли.
Президент рассказал, что в 2013 году были даны поручения по борьбе с контрафактной продукцией, доля которой составляла 39% розничных продаж. Однако за четыре года она снизилась только на 6%. "Обращаю внимание коллег, динамика за три года неудебительная", — сказал Путин.
"Контрафакт и контрабанда фактически девальвируют и обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле", — добавил президент.