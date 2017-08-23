УФА, 23 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля.

"Взыскать с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 136,3 миллиарда рублей… В остальной части… отказать", — огласила резолютивную часть решения судья Ирина Нурисламова.

"Система" считает претензии необоснованными, и ее представитель в суде уже заявил о намерении обжаловать решение. "Роснефть" же, как заявил РИА Новости ее пресс-секретарь Михаил Леонтьев, довольна решением суда, поскольку он полностью признал правовую позицию истцов, хотя и снизил оценку ущерба.