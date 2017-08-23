Shell планирует удвоить количество автозаправок в России в ближайшее время

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Англо-голландская Royal Dutch Shell намерена удвоить количество автозаправочных станций в России, таким образом их количество может достичь 450, сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Шелл нефть" Сергей Стародубцев.

"В России на данный момент насчитывается 227 АЗС Shell — в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, например, в Татарстане. Планируется ли расширение сети? Да, планируется. Shell рассматривает Россию как один из самых приоритетных регионов… Как минимум в ближайшую перспективу мы планируем удвоить количество заправок в России", — сказал он.

Ранее исполнительный вице-президент Shell Иштван Капитани заявлял, что число АЗС компании в России до конца 2016 года увеличится со 191 до 230 штук. В целом он назвал планы концерна в России амбициозными и отметил, что Россия — рынок основного роста для сети Shell в Европе. В свою очередь, вице-президент Shell по розничной торговле в регионах Европы и Южной Африки Яцек Дзембай сообщил РИА Новости, что Shell в 2017 году планирует построить еще 70 автозаправочных станций, доведя сеть в России до 300 АЗС.

Shell принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.