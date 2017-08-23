Сенатор заявил, что россиянам будет трудно прятать деньги в офшорах

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ситуация с большим объемом средств, спрятанных россиянами в офшорах, переломится в 2018 году, когда с одной стороны РФ получит доступ к налоговым данным по более чем 100 юрисдикциям, а с другой стороны США ужесточат свои правила по установлению бенефициаров компаний, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Американская некоммерческая организация Национальное бюро экономических исследований в своем докладе написала, что граждане России по состоянию на 2015 год держали в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода, — примерно столько же, сколько было зарегистрировано активов внутри страны. По данным Росстата, российский ВВП в 2015 году достиг 83 триллионов рублей.

"Я думаю, что это объективная цифра, она соответствует и подсчетам комиссии СФ по мониторингу экономического развития", — сказал РИА Новости Калашников, возглавляющий указанную комиссию. Парламентарий напомнил, что попыток борьбы с офшорами было несколько, в частности два года назад была объявлена так называемая "амнистия капитала", которая, по его оценке, не дала ожидаемых результатов.

Однако начиная с 2018 года "будет очень трудно держать деньги за рубежом, в офшорных зонах", считает сенатор. Помимо грядущего начала участия России в автоматическом обмене информацией об активах налогоплательщиков с 2018 года, он указал на политику, проводимую американскими властями. "США серьезно зажали офшоры, и скоро информацию об этом утаить будет трудно", — отметил Калашников. Власти страны обязали банки проверять реальных собственников компаний при открытии для них счетов, норма вступит в силу также в 2018 году.

Калашников полагает, что после раскрытия информации об офшорных счетах и активах часть россиян "уедет из страны вслед за своими деньгами".

Сенатор подчеркнул, что в офшорах нет никакого криминала, но "это попытка сохранить средства вне российского государства, проявление недоверия своему государству, что оно может сохранить заработанные средства". В связи с этим он считает недопустимым, что ряд российских госкомпаний "имеют в своем капитале офшорную составляющую".