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Экономика

Алексей Патрикеев: "Швабе" оснащает оптикой самые современные самолеты

Сюжет:
Технологии будущего (54)
15:2923.08.2017
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© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"Швабе оснащает оптикой самые современные самолетыШвабе оснащает оптикой самые современные самолеты
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"

Генеральный директор холдинга "Швабе", в составе которого сегодня десятки российских предприятий оптической отрасли, Алексей Патрикеев рассказал РИА Новости о том, какие разработки для национальной безопасности на ведущей мировой выставке вооружения и военной техники "Армия-2017" представляет возглавляемая им компания:

- Алексей Павлович, в прошлом году военно-технический форум "Армия" стал очень продуктивным для "Швабе" — было представлено свыше ста образцов техники, проведены десятки переговоров, преимущественно с зарубежными партнерами. На что сделан акцент в экспозиции холдинга в этом году?

Швабе направил партию оптических приборов в Белоруссию
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе" направил партию оптических приборов в Белоруссию
- Экспозиция наглядно демонстрирует основные направления деятельности в области разработки и производства продукции специального назначения, на которых сегодня сосредоточены предприятия холдинга. Это новейшие оптико-электронные и лазерные системы для самолетов и вертолетов, бронетанковой техники, надводных и подводных средств ВМФ. Ключевые разработки — прицелы для зенитных установок, многоканальный комплекс наводчика, а также тепловизионные прицелы для противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, в числе экспонатов представлен реалистичный макет космической аппаратуры "Аврора" для дистанционного зондирования Земли и целый ряд прицелов, приборов наблюдения, лазерных дальномеров.

- Традиционно большое место на выставке занимает авиационная техника. Что предлагает холдинг в этом сегменте?

Вологодский оптико-механический завод. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе" запустил на ВОМЗ в работу 3D-принтер для создания прототипов
- На сегодняшний день значимую долю продукции холдинга занимает авиационная оптика. Наши системы стоят на современных боевых самолетах — истребителе пятого поколения Т-50, истребителях поколения 4++ Су-35 и МиГ-35, а также Су-30, Су-27 и МиГ-29. На выставке "Армия-2017" представлены усовершенствованные версии "умных" систем оптического наблюдения для гражданских летательных аппаратов. Подобные устройства преимущественно задействованы в решении задач различного назначения в военной авиации, к примеру, в вертолетах Ми-35М и Ми-8/17. Изделия обеспечивают устойчивое изображение высокого качества в условиях ограниченной видимости, предоставляя возможность сопровождения объекта с функцией выдачи координат в расширенной комплектации. На оптические системы "Швабе" существует устойчивый спрос не только в России, но и за рубежом.

- Какие практические задачи стоят перед холдингом в рамках "Армия-2017"?

— Мы нацелены на развитие существующих отношений с нашими партнерами. В частности, уже состоялся ряд переговоров, которые в перспективе могут оказать положительное влияние на расширение экспорта. Вместе с тем, мы рассчитываем серьезно продвинуться в плане научно-технического взаимодействия (с кем?), что может привести к созданию совершенно новых изделий и технологий в будущем.

- Насколько сегодня предприятия холдинга, входящие в ОПК, загружены производством высокотехнологичной гражданской продукции? Какие планы в рамках реализации программы конверсии оборонной промышленности вы строите?

Свыше 100 высокотехнологичных изделий представит Швабе на Армии-2017
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Свыше 100 высокотехнологичных изделий представит "Швабе" на "Армии-2017"
- Темпы развития гражданского сегмента идут с опережением плановых показателей. В 2016 году номенклатура гражданской продукции расширилась — на производственных площадках "Швабе" было выпущено более 130 новых изделий гражданского назначения.

В текущем году утверждена стратегия развития холдинга, согласно которой к 2025 году примерно 81% нашего дохода обеспечит именно гражданская продукция. Основные ниши на рынке, которые мы нацелены в большой степени занять, — это медицинская и промышленная техника, оптико-электронные системы. Кроме этого, изменения коснутся и других ниш — светотехники, систем безопасности и оптических материалов.

- Как выглядит карта экспортных поставок продукции "Швабе"?

Швабе перевел изготовление прицела ночного видения на цифру
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"
"Швабе" перевел изготовление прицела ночного видения на "цифру"
- В последние два года присутствие "Швабе" за рубежом значительно расширилось. Холдинг вышел на новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии и Европе, Латинской Америке, а также Центральной, Северной, Южной и Западной Африке. В настоящее время географию экспорта составляют 95 стран мира. В большую часть этих государств мы поставляем весь спектр разрабатываемой продукции. Из гражданского сегмента на внешний рынок идет преимущественно медицинская, прицельная, наблюдательная и геодезическая техника, энергоэффективная светотехника.

В соответствии с программой конверсии оборонной промышленности сегодня перед нами стоит задача обеспечить востребованность изделий гражданского назначения не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В связи с этим значительная часть стратегии развития холдинга отведена стратегическому маркетингу и централизации поставок, объемы которых по холдингу планируется увеличить в среднем на 30%.

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