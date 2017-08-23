На Байконур планируют организовать субсидированные авиаперелеты

КУБИНКА, (Московская область), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. В связи с ростом туристического потока на первый космодром планеты Байконур может быть открыт субсидированный регулярный перелет одной из российских авиакомпаний, которая может быть выбрана по конкурсу, заявила РИА Новости глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.
Она напомнила, что аэропорт "Крайний" на Байконуре после введения в строй нового светосигнального оборудования до конца 2017 года сможет принимать самолеты не только днем, но и ночью, а также при любых погодных условиях. "Крайний" будет принимать борта типа Ту-204, А-320, Boeing-737, Superjet-100.