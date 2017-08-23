На Байконур планируют организовать субсидированные авиаперелеты

КУБИНКА, (Московская область), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. В связи с ростом туристического потока на первый космодром планеты Байконур может быть открыт субсидированный регулярный перелет одной из российских авиакомпаний, которая может быть выбрана по конкурсу, заявила РИА Новости глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Было бы здорово и эффективно сделать на космодром субсидированный рейс: об этом и наши, и казахстанские руководители говорили. Есть правила, по которым вводятся такие рейсы, и у нас не так много компаний, которые смогли бы его сделать, исходя из имеющегося парка воздушных судов. Если такое решение будет принято, то в пул компаний могли бы войти те, кто туда уже летает, и, может, S7 еще заинтересуется", — отметила Джураева, напомнив, что на Байконур сейчас летают "Уральские авиалинии" и "Руслайн".

Она напомнила, что аэропорт "Крайний" на Байконуре после введения в строй нового светосигнального оборудования до конца 2017 года сможет принимать самолеты не только днем, но и ночью, а также при любых погодных условиях. "Крайний" будет принимать борта типа Ту-204, А-320, Boeing-737, Superjet-100.