Россия рассчитывает на снятие факторов, сдерживающих торговлю с Турцией

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

ИЗМИР, 22 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Российская сторона рассчитывает, что факторы, сдерживающие торговое и промышленное сотрудничество с Турцией, будут устранены, заявил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов во вторник по итогам 86-й Международной межотраслевой выставки-ярмарки в Измире.

Выставка-ярмарка в Измире проходила с 18 по 22 августа. Россия участвовала в ней в качестве страны-партнера.

"Россия заинтересована в увеличении экспорта промышленной продукции и нахождении взаимоприемлемого решения для устранения факторов, сдерживающих наше торговое и промышленное сотрудничество. Одной из важнейших проблем является высокий уровень установленных (Турцией) антидемпинговых, специальных защитных и ввозных таможенных пошлин, например, на металлургическую продукцию, минеральные удобрения, шинную продукцию, кухонную посуду, косметические средства, медную проволоку и другие товары", — сказал Каламанов.

По его мнению, "вместе с тем, в контексте развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Турцией с учетом позитивного импульса, заданного руководством наших стран по устранению барьеров во взаимной торговле, решение этой проблемы возможно имплементировать в текст соглашения о предоставлении преференциального режима торговли".

"Исходим из того, что достижение таких договоренностей благоприятно отразится на показателях торгового и инвестиционного взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС, в том числе, между Россией и Турцией", — добавил замминистра.