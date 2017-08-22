General Electric хочет производить электросетевое оборудование в России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. General Electric рассматривает возможность локализации в России производства электросетевого оборудования, говорится в сообщении компании.

GE и завод высоковольтного оборудования "Электроаппарат" подписали соглашение о намерениях, направленное на оценку возможности локализации производства в России электротехнического оборудования и компонентов для электросетевого комплекса.

"Стороны договорились оценить перспективы создания совместного предприятия по производству высоковольтного оборудования на базе производственных мощностей "Электроаппарат", расположенных в Санкт-Петербурге. В частности, рассматривается возможность производства элегазовых выключателей, разъединителей, инструментных трансформаторов, а также оборудования релейной защиты и автоматизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что локализация всей линейки продуктов классом напряжения до 750 кВ позволит комплексно подходить к решению задач модернизации и автоматизации объектов российской энергетики и систем электроснабжения предприятий.

"Продукция совместного предприятия будет включать более 50% комплектующих, произведенных в РФ, что позволит гибко подходить к ценообразованию и решать поставленные задачи в текущих экономических условиях", — цитирует пресс-служба слова генерального директора "Электроаппарата" Алексея Грицаева.