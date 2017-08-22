АСВ: почти 195 тысяч вкладчиков "Югры" за месяц обратились за выплатами

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по состоянию на 21 августа выплатило 160,7 миллиарда рублей страховых возмещений вкладчикам лишившегося лицензии банка "Югра"; многие из 194,9 тысячи обратившихся предпочли оставить свои сбережения в банках-агентах, сообщили РИА Новости в пресс-службах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и кредитных организаций.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, "ВТБ 24", Россельхозбанк, банк "Открытие" и "Уралсиб". АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

"По состоянию на 21 августа агентство выплатило страховое возмещение 194,9 тысячи вкладчиков банка "Югра" на сумму 160,7 миллиарда рублей, что соответствует 92,8% страховой ответственности АСВ", — сообщили в пресс-службе АСВ.

В пресс-службе крупнейшего российского банка сообщили, что с момента начала выплат в Сбербанк обратились 101,6 тысячи человек, им было выплачено 86,7 миллиарда рублей. Банк не раскрывает объем возмещений, который вкладчики "Югры" разместили на его накопительных счетах и вкладах. "ВТБ 24", "дочка" второго по активам российского банка, выплатила вкладчикам "Югры" 62,2 миллиарда рублей, что составляет 94% от общего объема выплат, приходящегося на банк. В целом в офисы "ВТБ 24" обратились почти 80 тысяч человек, более 50% из которых оставили свои сбережения в банке на накопительных счетах и депозитах.

Россельхозбанк выплатил более 4,5 миллиарда рублей, или 90% приходящейся на него страховой суммы. Выплаты произведены в 12 российских регионах. За возмещениями обратилось более 5,2 тысячи вкладчиков банка "Югра", порядка 50% из которых предпочли оставить свои сбережения в банке, пояснили в пресс-службе.

Банк "Открытие" в свою очередь возместил более 88% страховых сумм, порядка 40% вкладчиков "Югры" оставили свои сбережения в кредитной организации. Банк "Уралсиб" с момента начала выплат возместил 84,1% от общего объема страхового возмещения. За выплатами обратились 4,3 тысячи вкладчиков. Банком зафиксирован приток депозитов физических лиц.