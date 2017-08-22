"Татнефть" добилась рассмотрения судом дела о взыскании с Украины $144 млн

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отменил определение нижестоящей инстанции, которая прекратила производство по заявлению компании "Татнефть", требовавшей признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража, взыскавшего с Украины 144 миллиона долларов.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Окружной суд во вторник удовлетворил кассационную жалобу "Татнефти" на вынесенное в июне определение арбитражного суда Москвы.

Суд первой инстанции не стал рассматривать заявление нефтяной компании по существу, согласившись с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда.