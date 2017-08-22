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Экономика

В Минэнерго оценили риски от экспорта американского угля на Украину

14:1622.08.2017
(обновлено: 14:35 22.08.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПогрузка угля в вагоны. Архивное фотоПогрузка угля в вагоны. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Начало поставок угля на Украину из США не повлияет на российский экспорт топлива Киеву, который достигает десяти миллионов тонн в год, заявил журналистам замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Отгрузка угля в вагоны на шахте в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В СФ прокомментировали решение Киева закупать уголь в США вместо Донбасса
Отвечая на вопрос, видит ли Россия риски снижения экспорта своего угля на Украину в связи с поставками из США, Яновский сказал: "Я не думаю, что это окажется существенным фактором для нас по одной простой причине — мы на Украину поставляем в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий".

По его словам, энергетический уголь Украина получала из ДНР и ЛНР.

"Сейчас они испытывают некий энергетический голод, поскольку объявили блокаду на поставки этого угля. То есть они компенсируют эти поставки поставками из других стран. Поэтому (из США — ред.) это поставка в основном энергетического угля, а мы из России никогда этот уголь, по существу, не поставляли", — пояснил Яновский.

Отправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook
"Политическая игра": США отправили на Украину первую партию угля
Ранее посольство Украины в США сообщило, что Вашингтон отправил Киеву первую партию угля в рамках соглашения между компаниями "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources.

О поставках угля из Пенсильвании стороны договорились во время июньского визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Контракт предусматривает поставку 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Цена первой партии составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в Одессу

Киевские власти начали поиск новых поставщиков после отказа от закупок угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в FacebookЦеремония отправки американского энергетического угля для нужд ПАО "Центрэнерго" в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook
Церемония отправки американского энергетического угля для нужд ПАО "Центрэнерго" в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
vrdn
В ЮАР покупали по 86 долларов. В США по 113. Наконец то украинцы купили дешевый уголь с большой скидкой. Скоро начнут покупать сжиженный газ из Польши по еще более дешевым ценам.
14:56
22.08.2017
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