В Минэнерго оценили риски от экспорта американского угля на Украину

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Начало поставок угля на Украину из США не повлияет на российский экспорт топлива Киеву, который достигает десяти миллионов тонн в год, заявил журналистам замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Отвечая на вопрос, видит ли Россия риски снижения экспорта своего угля на Украину в связи с поставками из США, Яновский сказал: "Я не думаю, что это окажется существенным фактором для нас по одной простой причине — мы на Украину поставляем в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий".

По его словам, энергетический уголь Украина получала из ДНР и ЛНР.

"Сейчас они испытывают некий энергетический голод, поскольку объявили блокаду на поставки этого угля. То есть они компенсируют эти поставки поставками из других стран. Поэтому (из США — ред.) это поставка в основном энергетического угля, а мы из России никогда этот уголь, по существу, не поставляли", — пояснил Яновский.

Ранее посольство Украины в США сообщило, что Вашингтон отправил Киеву первую партию угля в рамках соглашения между компаниями "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources.

О поставках угля из Пенсильвании стороны договорились во время июньского визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Контракт предусматривает поставку 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Цена первой партии составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в Одессу

Киевские власти начали поиск новых поставщиков после отказа от закупок угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР.