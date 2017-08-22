"Мегафон" изменит около трех тысяч тарифов для выравнивания цен в роуминге

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Мегафон" изменит около трех тысяч тарифов по всей стране для выполнения требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене внутрисетевого роуминга в РФ, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина.

ФАС во вторник сообщила о продлении срока исполнения предупреждения по роумингу для всех операторов "большой четверки" до 15 декабря. Как отметила служба, операторы выразили готовность исполнить предупреждение и направили в ФАС ходатайства о продлении срока.

Дорохина подтвердила получение "Мегафоном" официального уведомления от ведомства о продлении сроков. "Чтобы исполнить требования ФАС, необходимо время и значительные ИТ-ресурсы, которые компания использует для решения стратегических задач. Для введения единых тарифов во внутрисетевом роуминге нам потребуется изменить около трех тысяч тарифов по всей стране", — сказала представитель "Мегафона".

Пресс-секретарь "Вымпелкома" Анна Айбашева подтвердила лишь факт направления ходатайства о продлении срока исполнения предупреждения ФАС. В МТС и Tele2 от комментариев отказались.

В середине июля антимонопольная служба предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России к 13 августа. Однако лишь одна из компаний связи подала мотивированное ходатайство, и служба его одобрила, продлив исполнение предписания до 15 декабря. В отношении остальных ФАС могла возбудить антимонопольные дела.

В начале августа служба уже возбудила дела в отношении каждого оператора "большой четверки" из-за цен в национальном роуминге. Их рассмотрение запланировано на 26 сентября (в отношении "Вымпелкома" и "Мегафона"), 28 сентября (МТС) и 29 сентября (Tele2).