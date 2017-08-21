ОПЕК+ в ноябре обсудит, продлевать ли венскую сделку после марта 2018 года

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в ноябре обсудят, продлевать ли соглашение о сокращении добычи нефти по истечении его срока действия, пишет агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Кувейта Иссама Альмарзука (Issam Almarzooq).

"ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в ноябре обсудит вопрос о продлении или прекращении действия соглашения о сокращении добычи нефти после его истечения в марте", — пишет агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран по-прежнему работают над тем, чтобы снизить глобальные запасы нефти до уровня ниже среднего пятилетнего, отметил министр. Он также добавил, что добыча сланцевой нефти ограничивает рост цен на "черное золото".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.