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Экономика

Танкер против трубы: США хотят выдавить Россию с газового рынка ЕС

20:0121.08.2017
(обновлено: 20:42 21.08.2017)
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© AFP 2017 / Jiji Press/ StringerТанкер для транспортировки сжиженного природного газаТанкер для транспортировки сжиженного природного газа
© AFP 2017 / Jiji Press/ Stringer

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. США все активнее заходят на европейский газовый рынок. Сегодня в Литву прибыл первый танкер с американским сжиженным газом. Чуть ранее, в июле, Вашингтон договорился о регулярных поставках в Польшу, которая готова в будущем стать хабом для всей территории ЕС. Ряд наблюдателей уверены: американский импорт — прямая угроза господству России на европейском рынке углеводородов. Но экспансия США встречает жесткое сопротивление со стороны Москвы, констатирует The Wall Street Journal. Подробнее — в материале РИА Новости.

Судно с первой партией сжиженного природного газа из США в Клайпедском морском порту
© Фото : Министерство энергетики Литвы
Эксперт: за поставками американского СПГ в Литву виден "политический шлейф"

Сейчас Россия занимает треть всего газового рынка ЕС. Чтобы удержать лидирующее положение в этом важном для себя регионе, уже сейчас российские компании снижают цены на газ, меняют методы продаж и строят собственные площадки для СПГ.

Выход США на европейский рынок сжиженного газа неминуемо приведет к усилению конкуренции, но это отнюдь не значит, что Россия согласится уступить. 

Решает цена

The Wall Street Journal указывает на то, что Европа всеми силами стремится снизить свою зависимость от поставок российского газа, но признает, что получается у нее это довольно плохо: никакая политика не может заставить потребителей отказаться от низких цен.

"В прошлом году Россия экспортировала рекордные объемы газа в Европу, чему способствовали более низкие цены и падение внутреннего производства в ЕС", — констатирует WSJ.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта "Северный поток" в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта "Северный поток" в порту Визби на острове Готланд

На решающий фактор цены указывают и российские эксперты. Политика политикой, но пока стоимость трубопроводного российского газа существенно ниже, чем сжиженного американского: 4,86 доллара против 6,29 доллара за кубометр.

"Неслучайно Литва, несмотря на все свои антироссийские настроения, только сейчас реально приступила к поставкам газа из США — и то это пробная партия. Хотя о готовности покупать газ у США они заявляли не один год", — отмечает Сергей Пикин, глава Фонда энергетического развития.

По его словам, для снижения стоимости американского СПГ нужны совершенно другие объемы, а пока же они слишком малы. При этом потребность в газе в ЕС лишь растет. По прогнозам, к 2025 году Европе понадобится 145 миллиардов кубометров в год, а к 2035-му — уже 185 миллиардов кубометров.

Газовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: импорт Польшей сжиженного газа из США – "абсолютная глупость"

Развитая инфраструктура

Второй фактор, препятствующий активному проникновению американского газа на европейский рынок, — отсутствие мощностей по сжижению. Для их создания нужны вложения, в том числе в строительство дополнительных судов-газовозов. Существующие на данный момент мощности задействованы в проектах по поставкам, в частности, в Азию и Латинскую Америку.

"Пока нет четкого понимания по объемам, расширение заводов по сжижению газа для США тоже проблематично", — поясняет Пикин.

В России, напротив, транспортная инфраструктура уже развернута и не требует дополнительных инвестиций, разве что в текущие работы по модернизации и обновлению. База создана и в добыче, причем с существенным запасом.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВвод в эксплуатацию газового месторождения Бованенково в ЯНАО
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ввод в эксплуатацию газового месторождения Бованенково в ЯНАО

"Бованенковское месторождение отстроено, транспортная инфраструктура подачи газа в Бованенково готова — никаких проблем нет. Конечно, Россия, как и любой продавец, заинтересована в том, чтобы за свой товар получить больше, но возможности маневрировать ценой у нас есть. А сжиженный газ из США экономически объективно будет существенно дороже", — поясняет Алексей Мастепанов, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН.

Фактор сланца

Сланцевая революция в США открыла огромные энергетические запасы, и в следующем году страна, как ожидается, станет нетто-экспортером природного газа, напоминает WSJ.

Аналитики признают: фактор сланца, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов. Сейчас в добычу газа, прежде считавшегося нетоварным и нерентабельным для извлечения, вовлечено большое количество ресурсов.

Путем подбора технологий и создания соответствующих экономических стимулов для его добычи США действительно вышли на первое место в мире и уже десять лет его удерживают, отмечает Мастепанов.

© AFP 2017 / Mladen AntonovБуровая установка на месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания, США
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Буровая установка на месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания, США

Впрочем, единого мнения по поводу того, как долго еще продлится это лидерство, среди специалистов, в том числе американских, нет. Так, по прогнозам Министерства энергетики США, с 2030-х годов объем производства сланцевого газа начнет постепенно снижаться.

Нейтрализовать риски

Как отмечают аналитики, для России определенные риски действительно есть, но главное здесь — своевременно предпринимать меры по их нейтрализации.

"В первую очередь это гибкая политика "Газпрома" в отношении покупателей — сейчас компания проводит гибкую ценовую политику, и это большой плюс", — поясняет Пикин.

Первая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
Чижов объяснил, почему США не смогут заместить поставки газа из РФ в Европу

По мнению эксперта, российскому газовому гиганту сегодня необходимо просчитывать все возможные варианты.

"Нужно думать о том, как нам по всей цепочке от добычи до конечной продажи снижать издержки производства, чтобы иметь больше возможности для ценового маневра, получая при этом ту прибыль, которую мы считаем справедливой", — поясняет Мастепанов.

Российский СПГ найдет свои рынки

Эксперты указывают и на то, что России, безусловно, нужны собственные СПГ-проекты, но для других рынков: глупо своим сжиженным газом конкурировать со своим же трубопроводным в Европе.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанкСтроительство завода по сжижению газа
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Строительство завода по сжижению газа

Мы отслеживаем ситуацию на мировом газовом рынке и видим рост добычи сланцевого газа в США, заявил в июле глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, в последнее время Россия приложила много усилий, чтобы увеличить свое присутствие на рынке СПГ.

Крупнейший в России проект по производству сжиженного газа "Ямал-СПГ" еще в прошлом году законтрактовал практически весь объем произведенного на заводе сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам — на 20-25 лет вперед. Основной потребитель — страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Российский СПГ должен решить и экологическую проблему, которой сейчас озабочены во всем мире, — загрязнение океана и атмосферы, один из источников которой — морской транспорт, работающий на флотском мазуте или дизеле с большим количеством выбросов.

"Поэтому стоит задача — перевести морской транспорт на сжиженный газ. С этой целью можно строить СПГ-заводы на побережье Балтики. А если какую-то часть газа захотят купить поляки или литовцы — почему бы и нет, мы всегда сможем им продать", — заключил Мастепанов. 

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