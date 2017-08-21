Минэкономразвития ожидает рекордного всплеска ипотечного кредитования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Всплеск ипотечного кредитования в РФ ожидается с сентября, до конца года банки могут выдать рекордные объемы ипотеки, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Ранее Банк России сообщал, что ставки по ипотеке в стране сейчас рекордно низки: в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 11,11%. АИЖК ожидает, что к концу года средняя ставка по ипотеке в России упадет ниже 10%.
"Осенью мы ждем существенного увеличения кредитной активности по всем основным направлениям. Мы видим, как серьезно ведущие банки снизили ипотечные ставки. Поэтому ожидаем, что сентябрь-октябрь, ноябрь и декабрь — это у нас, конечно, рекорд по выдаче новой ипотеки, соответственно поддерживается развитие строительной отрасли", — сказал Орешкин.
Он отметил, что видит активный разворот кредитной активности и в розничном неипотечном кредитовании. "Тоже наблюдаем позитивный тренд в кредитовании малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий", — добавил министр.