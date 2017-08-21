Минэкономразвития ожидает рекордного всплеска ипотечного кредитования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Всплеск ипотечного кредитования в РФ ожидается с сентября, до конца года банки могут выдать рекордные объемы ипотеки, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее Банк России сообщал, что ставки по ипотеке в стране сейчас рекордно низки: в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 11,11%. АИЖК ожидает, что к концу года средняя ставка по ипотеке в России упадет ниже 10%.

"Осенью мы ждем существенного увеличения кредитной активности по всем основным направлениям. Мы видим, как серьезно ведущие банки снизили ипотечные ставки. Поэтому ожидаем, что сентябрь-октябрь, ноябрь и декабрь — это у нас, конечно, рекорд по выдаче новой ипотеки, соответственно поддерживается развитие строительной отрасли", — сказал Орешкин.

Он отметил, что видит активный разворот кредитной активности и в розничном неипотечном кредитовании. "Тоже наблюдаем позитивный тренд в кредитовании малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий", — добавил министр.

Два крупнейших российских банка последовательно снизили ставки по ипотеке в августе. Сбербанк с 10 августа снизил процентные ставки по ипотеке на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процентных пункта, а также сократил минимальный размер первоначального взноса. ВТБ сообщил о снижении с 17 августа ставок по ипотеке: кредит на покупку готового жилья теперь можно взять под 9,5-10%, новостройки — 9,7-10%. По ожиданиям главы ВТБ Андрея Костина, средняя ставка по ипотеке в России к концу текущего года снизится до 10% с нынешних примерно 11%.