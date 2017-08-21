ФАС получила ходатайство компаний "Яндекс" и Uber об объединении бизнесов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство компаний "Яндекс" и Uber об объединении бизнесов в России, сообщает служба в понедельник.

Ходатайство будет рассмотрено в установленные законом сроки – в течение 30 дней с даты получения ходатайства с правом продления еще на два месяца.

"Антимонопольная служба уже начала рабочее взаимодействие со сторонами. 18 августа 2017 года в ФАС России поступило ходатайство компаний "Яндекс" и Uber об объединении бизнесов в России", — говорится в сообщении.

В службе отмечают, что в случае совершения сделки потребители будут по-прежнему иметь доступ к обоим сервисам. Кроме того, произойдет увеличение проникновения сервисов онлайн заказа такси на территории Российской Федерации и расширение спектра инновационных решений в области логистики.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.