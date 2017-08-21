"Газпром" закажет исследование по рынку газа США

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Газпром" намерен заказать исследование по рынку газа США, в том числе по объемам экспорта СПГ, следует из материалов компании.

Указывается, что к сентябрю 2019 года "Газпрому" нужно предоставить модель рынка газа США "в средне- и долгосрочной перспективе на основе анализа эффективности использования газа в экономике страны с выделением экономически обоснованных объемов экспорта СПГ из США".

Заплатить за данное исследование компания собирается 34,9 миллиона рублей.

США наращивают свою долю рынка в поставках СПГ в ЕС. Доля поставок СПГ из США в Евросоюз в общем импорте этого вида топлива в ЕС выросла в первом квартале 2017 года до 6%, что означает десятикратное увеличение по сравнению с 2016 годом в целом, говорилось в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. В первом квартале США стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.

Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз, который в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов.