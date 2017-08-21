В Литву прибыла первая партия американского СПГ

ВИЛЬНЮС, 21 авг — РИА Новости. Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США прибыла в Клайпедский морской порт в понедельник, сообщает пресс-служба министерства энергетики Литвы.

"Сегодня утром в Клайпедский морской порт прибыла первая партия американского сжиженного природного газа, согласно подписанному в июне договору с компанией Cheniere Marketing International", — говорится в сообщении.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, американский газ усилит конкуренцию на региональном энергетическом рынке.

"Такие события стоят отдельной графы в истории энергетики Литвы. Являясь важнейшим стратегическим партнером, США сегодня становится и важным партнером в поставках газа для всего региона. Это усилит не только энергетическую независимость, но и усилит конкуренцию среди поставщиков газа, которые гарантируют лучшие цены на газ для потребителей Литвы и всего региона", — приводятся в сообщении его слова.

В июне литовская компания Lietuvos duju tiekimas подписала договор о поставке 140 тысяч кубометров СПГ с Cheniere Marketing International, которая входит в американскую энергокомпанию Cheniere Energy, владеющей терминалом Sabine Pass в Луизиане. В июле Lietuvos duju tiekimas подписала договор на поставку СПГ с Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.

По данным министерства, американский газ поступит в терминал СПГ в Клайпедском порту, затем будет распределяться по газовым сетям, часть газа поступить на хранение в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии. СПГ Литве поставляет также норвежский Statoil и американская компания Koch Supply & Trading – из Нигерии и Тринидада и Тобаго.