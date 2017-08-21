Русский международный банк временно ограничил проведение операций

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Русский международный банк (РМБ) временно приостановил открытие счетов по требованию ЦБ РФ и ограничил выдачу и переводы денежных средств из-за снижения объемов ликвидности, следует из опубликованного на сайте банка пресс-релиза.

"АО "РМБ" Банк информирует, что в соответствии с требованием Центрального Банка РФ временно приостановлено открытие счетов и привлечение новых депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что банк был вынужден приостановить выдачу денежных средств. "В результате ограничений и возникшего негативного информационного фона в СМИ, банк получил значительное количество требований на изъятие денежных средств от клиентов. Это привело к резкому снижению объёма ликвидности, в связи с чем выдача и переводы денежных средств в настоящее время ограничены", — объясняет банк.

Банк работает неполный день — с 9.30 утра до 12 дня, рассказали РИА Новости в колл-центре кредитной организации. В пресс-релизе банк подчеркивает, что работа по устранению причин, приведших к ограничению, уже ведется. Тем не менее, пока не известно, когда банк сможет восстановить работу в стандартном режиме.

По данным РИА Рейтинг, Русский международный банк на 1 июля 2017 года занимал 134-е место в российской банковской системе с активами в размере 27,1 миллиарда рублей. По объему депозитов банк на 1 июля занимал 92-е место — объем вкладов составлял 15,4 миллиарда рублей.