В Мордовии построят тепличный комплекс по выращиванию огурцов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Тепличный комплекс по выращиванию огурцов, площадь которого составит 17 гектаров, построят в Большеигнатовском районе Мордовии, стоимость проекта – около 5 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Это очень значимое событие для района. Мы долго искали сюда инвестора, я провел много встреч по этому вопросу и очень рад, что все получилось. Создавать новые производства не только в Саранске, но и на селе – это наша политика. В ближайшие пять лет в районных центрах и крупных селах республики будет построено около 30 предприятий", — сказал врио главы Мордовии Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, первая очередь тепличного комплекса площадью 11 гектаров будет запущена уже в следующем году — руководитель предприятия пообещал врио главы региона, что осенью 2018 года здесь будет собран первый урожай. Вторую очередь запустят в 2019 году. Проектная мощность предприятия – 20 тысяч тонн огурцов в год. Стоимость проекта – около 5 миллиардов рублей. Здесь создадут более 250 рабочих мест. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, проект реализует компания "Агрисовгаз Теплицы".

Волков в воскресенье посетил Большеигнатовский район и провел на площадке будущего предприятия рабочее совещание по вопросам начала строительства. В том числе речь шла о подведении инженерных сетей и подъездных путей. "Планируется в сжатые сроки решить все подготовительные вопросы и в сентябре приступить к строительно-монтажным работам", — добавляет пресс-служба.

Ранее Владимир Волков сообщил, что за последние пять лет в развитие села вложены более 40 миллиардов рублей. По его словам, Мордовия входит в первую пятерку регионов страны по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения. Республика уже давно полностью обеспечиваем себя продуктами, свыше 60% выпускаемой продукции поставляется за ее пределы, отметил он.

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