Лавров выразил надежду на скорое начало диалога о ЗСТ между Египтом и ЕАЭС

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что в ближайшие месяцы начнутся переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и ЕАЭС, заявил он на пресс-конференции со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

"У нас много других масштабных проектов. Упомяну проект, который продолжает обсуждаться, и, надеюсь, предстоящее заседание межправительственной комиссии в сентябре позволит продвинуться в этом вопросе – проект создания промышленной зоны с участием РФ на берегу Суэцкого канала. И, надеюсь, что в ближайшие месяц – два – три начнутся консультации, а затем и полноценные переговоры между Евразийским экономическим союзом и Египтом о возможности создания Зоны свободной торговли", — сказал он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.