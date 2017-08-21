Вклады в "Северо-Восточном альянсе" не были застрахованы, рассказал эксперт

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Московский банк "Северо-Восточный альянс" (СВА) не был участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики этой кредитной организации не смогут получить страховые выплаты от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), при этом на начало месяца вклады в банке составляли всего 3 миллиона рублей, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
При этом банк проводил агрессивную политику на рынке банковских гарантий, указал Осадчий. На 1 августа сумма выданных банком гарантий составила 13,5 миллиарда рублей, что, подчеркивает эксперт, почти в два раза больше величины активов банка, которые составляли 7,1 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 250-е место в банковской системе РФ.
ЦБ сообщил, что бизнес-модель СВА была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер, а высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема "неработающих" активов.
При этом СВА систематически занижал принимаемый кредитный риск и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов, отметил регулятор, добавив, что неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам.