США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Вклады в "Северо-Восточном альянсе" не были застрахованы, рассказал эксперт

13:2121.08.2017
(обновлено: 13:23 21.08.2017)
0240
© Фото : АКБ "Северо-Восточный альянс"АКБ Северо-Восточный альянс. Архивное фотоАКБ Северо-Восточный альянс. Архивное фото
© Фото : АКБ "Северо-Восточный альянс"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Московский банк "Северо-Восточный альянс" (СВА) не был участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики этой кредитной организации не смогут получить страховые выплаты от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), при этом на начало месяца вклады в банке составляли всего 3 миллиона рублей, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Песков напомнил, что Путин критиковал ЦБ за позднюю "расчистку" банков
"Сумма средств клиентов — физических лиц и индивидуальных предпринимателей — на счетах банка на 1 августа составила всего 3 миллиона рублей. Банк не был участником системы страхования вкладов", — сказал Осадчий, отметив также, что банк был хронически убыточным: убыток за семь месяцев 2017 года составил 716,2 миллиона рублей, за 2016 год — 107,7 миллиона рублей, за 2015 год — 662,8 миллиона рублей.

При этом банк проводил агрессивную политику на рынке банковских гарантий, указал Осадчий. На 1 августа сумма выданных банком гарантий составила 13,5 миллиарда рублей, что, подчеркивает эксперт, почти в два раза больше величины активов банка, которые составляли 7,1 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 250-е место в банковской системе РФ.

Филиал банка Югра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Генпрокуратура опротестовала приказы ЦБ по деятельности банка "Югра"
Банк России с 21 августа отозвал у СВА лицензию на осуществление банковских операций и назначил в нем временную администрацию. По данным регулятора, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем в его деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и реальная угроза интересам его кредиторов.

ЦБ сообщил, что бизнес-модель СВА была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер, а высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема "неработающих" активов.

При этом СВА систематически занижал принимаемый кредитный риск и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов, отметил регулятор, добавив, что неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам.

Комментировать
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена