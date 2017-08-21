Вклады в "Северо-Восточном альянсе" не были застрахованы, рассказал эксперт

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Московский банк "Северо-Восточный альянс" (СВА) не был участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики этой кредитной организации не смогут получить страховые выплаты от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), при этом на начало месяца вклады в банке составляли всего 3 миллиона рублей, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Сумма средств клиентов — физических лиц и индивидуальных предпринимателей — на счетах банка на 1 августа составила всего 3 миллиона рублей. Банк не был участником системы страхования вкладов", — сказал Осадчий, отметив также, что банк был хронически убыточным: убыток за семь месяцев 2017 года составил 716,2 миллиона рублей, за 2016 год — 107,7 миллиона рублей, за 2015 год — 662,8 миллиона рублей.

При этом банк проводил агрессивную политику на рынке банковских гарантий, указал Осадчий. На 1 августа сумма выданных банком гарантий составила 13,5 миллиарда рублей, что, подчеркивает эксперт, почти в два раза больше величины активов банка, которые составляли 7,1 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 250-е место в банковской системе РФ.

Банк России с 21 августа отозвал у СВА лицензию на осуществление банковских операций и назначил в нем временную администрацию. По данным регулятора, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем в его деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и реальная угроза интересам его кредиторов.

ЦБ сообщил, что бизнес-модель СВА была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер, а высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема "неработающих" активов.

При этом СВА систематически занижал принимаемый кредитный риск и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов, отметил регулятор, добавив, что неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам.