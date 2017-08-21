Лавров сообщил о "позитивных подвижках" в вопросе авиасообщения с Египтом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Позитивные подвижки есть в вопросе возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, Москва надеется, что в ближайшее время будет ясность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы регулярно рассматриваем вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между нашими странами. Сегодня мы констатировали позитивные подвижки в работе специалистов, которые решают соответствующие вопросы, и исходим из того, что в самое ближайшее время будет дополнительная ясность в отношении перспектив возобновления прямого авиасообщения", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.