Солнечное затмение обойдется американским компаниям почти в $700 млн

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Солнечное затмение будет стоить американским компаниям около 694 миллиона долларов, сообщает информагентство Рейтер.

По подсчетам бюро по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas, на которое ссылается агентство, за 20 минут солнечного затмения, которое состоится позднее 21 августа, компании США потеряют около 694 миллиона долларов. Работа повсеместно будет приостановлена, так как все захотят понаблюдать за редким природным явлением.

"Людей, которые не собираются выйти на улицу, когда есть возможность посмотреть на это чудо, очень мало", — пишет Challenger, по оценкам которого во время затмения находиться на работе будут 87 миллионов человек. "По сравнению с суммой заработной платы, выплачиваемой сотруднику в течение года, это очень мало. Это не отразится на каких-либо макроэкономических данных", — сообщается в релизе.

Кроме того, убытков от затмения значительно меньше, чем от других событий, популярных в США. Так, во время баскетбольного чемпионата "Мартовское безумие" (March Madness) компании теряли в среднем 615 миллионов долларов в час, так как работники следили за играми любимых команд.

Полное затмение Солнца, часто называемое "Великим американским", так как полоса видимости его полной фазы пройдет через всю Северную Америку, состоится 21 августа, в России оно будет частично видно с Чукотки.