БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала намерение экс-канцлера страны Герхарда Шредера претендовать на место в совете директоров "Роснефти".

Ранее Шредер заявил, что будет претендовать на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес. По его мнению, интеграция России в мировую экономику и интеграция российской энергетики имеют большое значение. Он подчеркнул, что у "Роснефти" есть значительные интересы в Германии, особенно на востоке.

"Я считаю, что то, что делает господин Шредер, ненормально", — сказала Меркель в интервью Bild, которое транслировалось на сайте таблоида.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Роснефти", среди них — министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер. В общей сложности от РФ выдвинуты семь кандидатов. В список, помимо Новака и Шредера, вошли члены нынешнего совета директоров компании: помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, независимый директор Дональд Хамфриз.

В июне акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров. Новак не вошел в его состав. Сечин пояснял, что министр энергетики РФ отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров. Тогда же Сечин заявил, что "Роснефть" предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек и будет ждать возвращения Новака в состав совета.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.