БЕРЛИН, 21 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала намерение экс-канцлера страны Герхарда Шредера претендовать на место в совете директоров "Роснефти".
"Я считаю, что то, что делает господин Шредер, ненормально", — сказала Меркель в интервью Bild, которое транслировалось на сайте таблоида.
Как сообщалось ранее, правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Роснефти", среди них — министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер. В общей сложности от РФ выдвинуты семь кандидатов. В список, помимо Новака и Шредера, вошли члены нынешнего совета директоров компании: помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, независимый директор Дональд Хамфриз.
Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре прошлого года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.