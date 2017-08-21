Китай обвинил США в протекционизме из-за начатого торгового расследования

ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выразил решительное недовольство начатым США торговым расследованием в отношении КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, назвав его "односторонним, протекционистским" методом.
"Американская сторона игнорирует принципы ВТО и начала торговое расследование в отношении КНР на основе своего внутреннего законодательства, что является безответственным, а обвинения в отношении Китая являются необъективными. Китайская сторона выражает решительное недовольство этим односторонним, протекционистским методом", — говорится в сообщении министерства коммерции КНР.
Торговое ведомство Китая призвало США уважать факты и принципы многосторонней торговли. Минкоммерции Китая также заявило, что оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов.
Формальное распоряжение о начале расследования отдал президент США Дональд Трамп в меморандуме 14 августа. Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.