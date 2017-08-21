Китай обвинил США в протекционизме из-за начатого торгового расследования

ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выразил решительное недовольство начатым США торговым расследованием в отношении КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, назвав его "односторонним, протекционистским" методом.

США 18 августа начали формальное расследование против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности. Расследование должно будет определить, являются ли действия, политика или практика китайского правительства в отношении трансфера технологий, интеллектуальной собственности и инноваций несправедливыми, дискриминационными или обременительными, ограничивая торговлю США.

"Американская сторона игнорирует принципы ВТО и начала торговое расследование в отношении КНР на основе своего внутреннего законодательства, что является безответственным, а обвинения в отношении Китая являются необъективными. Китайская сторона выражает решительное недовольство этим односторонним, протекционистским методом", — говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

Торговое ведомство Китая призвало США уважать факты и принципы многосторонней торговли. Минкоммерции Китая также заявило, что оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своих законных интересов.

Формальное распоряжение о начале расследования отдал президент США Дональд Трамп в меморандуме 14 августа. Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.