"Альфа–Капитал" отозвала письма Гаврилова о проблемах в четырех банках

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. УК "Альфа–Капитал" отозвала письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, в которых говорилось о проблемах в четырех банках, сообщили в пресс-службе компании.

"В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ответ на запрос ФАС будет направлен в установленный срок, 21 августа, добавила пресс-служба.

"УК "Альфа-Капитал" подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков являлось частным мнением сотрудника компании, а не официальной позицией компании", — также указано в сообщении.

В среду газета "Ведомости" написала, что УК "Альфа-Капитал" предупредила клиентов о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью.

В четверг ФАС сообщила, что получила обращение ЦБ РФ с просьбой проверить "Альфа-Капитал" на предмет недобросовестной конкуренции.